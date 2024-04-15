"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Bank of America с целью $39

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bank of America Corp. с целевой ценой $39 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,96%, стоп-приказ: $34,78, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания предоставит отчетность 16 апреля за I квартал 2024 года. Аналитики ожидают умеренное восстановление прибыли на акцию после провала в предыдущем квартале: $0,76 прогноз против $0,35 в предыдущем квартале.

"С технической точки зрения восходящий тренд продолжается, и текущая коррекция представлена как ретест пробитого сопротивления $35,09. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $34,78 риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,18", - указывают в "Финаме".

Bank of America - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям.

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