"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Группы Астра с целью 720 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Астра" с целью 720 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 590 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Группа Астра" объявила о начале вторичного публичного предложения (SPO), в котором основной акционер группы Денис Фролов продаст от 10,5 до 21 млн акций, что составляет 5-10% авторизованного капитала компании, отмечают аналитики. "Продажа 5% обеспечит квалификацию для первого уровня листинга на Московской бирже, - указывают они. - Если будут проданы 10% акций, компания потенциально может быть включена в Индекс МосБиржи. Цена для акций SPO будет определена после формирования книги заявок, но не будет превышать 620 руб. за акцию. Заявки будут приняты с 15 по 18 апреля".

"С технической точки зрения цена находится в растущем тренде, скорректировавшись к сильному уровню поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 590 руб. риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,08", - отмечают эксперты "Финама".

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