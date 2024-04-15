Финрезультаты Селигдара за 2023г негативно отразятся на цене акций - инвестбанк "Синара"

Финансовые результаты "Селигдара" за 2023 год негативно отразятся на цене акций компании, полагает аналитик инвестиционого банка "Синара" Дмитрий Смолин.

"Компания "Селигдар" представила результаты за 2023 год по МСФО: EBITDA выросла на 56% г/г до 18,5 млрд руб. благодаря росту рублевой цены на золото. По итогам года компания получила чистый убыток в размере 11,5 млрд руб. из-за негативной переоценки долга в золоте. Чистый долг вырос на 22% до 48,5 млрд руб., а отношение чистого долга к EBITDA составило 2,6. Несмотря на рост EBITDA, показатель оказался ниже нашего прогноза на 9%. Чистый убыток также хуже ожиданий, но связан главным образом с неденежными списаниями. Учитывая результаты, по итогам года мы не ожидаем от компании дивидендов", - пишет эксперт.

Аналитик банка осторожно оценивает перспективы компании. По его мнению, из-за относительно высокого долга в золоте (облигации и банковский займ) "Селигдар" не сможет выиграть от роста цен на золото в 2024 году, так как в этом году компании предстоит погасить долг в размере около 4 т золота или 50% производства. Смолин считает, что результаты негативно отразятся на цене акций.

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