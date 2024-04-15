Рубль пока может задержаться выше 93 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Рубль пока может задержаться выше 93 руб./$1, а котировки нефти - вернуться к отметкам выше $90/барр., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в понедельник находится у 93,6 руб./$1, - отмечается в комментарии. - Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Пока курс может задержаться выше 93 руб./$1, но к концу месяца у рубля остается потенциал к укреплению на фоне больших налоговых выплат".

Фьючерсы Brent в понедельник снизились к $89,6/барр. - наиболее негативные из геополитических рисков на выходных все же не реализовались, отмечают аналитики банка. Впрочем, по их мнению, котировки еще могут вернуться выше $90/барр., если данные из КНР не будут неожиданно слабыми.

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