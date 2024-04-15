Прогнозная цена акций Аэрофлота на горизонте года составляет 64 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций "Аэрофлота" на горизонте двенадцати месяцев составляет 64 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец.

"Компания продолжает демонстрировать сильные операционные результаты по итогам 1К24. Объем перевозок превысил значения докризисного для российской авиаотрасли 1К21, приблизившись к показателям 2019 года. Драйвер роста - внутренние линии (+22% по сравнению с 2019 годом) на фоне высокого спроса. Международные перевозки под давлением - несмотря на рост, обусловленный низкой базой 2023 года, показатели ниже значений 2019 года почти на 50%", - отмечает эксперт.

"Не видим причин для восстановления пассажиропотока на международных линиях в ближайшее два-три года. Драйвером отрасли останется спрос на внутренние перевозки. Считаем, что полное восстановление авиаперевозок мы увидим в 2025 году. Однако уже в 2024 году "Аэрофлот" сможет показать более уверенные финрезультаты за счет роста среднего чека, а также восстановления пассажиропотока и пассажирооборота", - пишет Хейфец в материале банка.

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