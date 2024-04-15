"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций Henderson с целевой ценой 880 руб. за штуку, что составляет потенциал роста 17% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Совет директоров Henderson рекомендовал выплатить 30 руб./акцию за 1К24. Планируемая дата закрытия реестра под дивиденды - 3 июня. Отметим, что, хотя дивиденды формально за 1К24, фактически это выплата за 2023 год на базе прибыли за весь 2023 год, в нашем понимании .Дивиденды выше наших ожиданий (30 руб. против 25 руб.) - либо за счет лучшей чистой прибыли, либо коэффициента выплат. Дивдоходность 4%. У нас позитивный взгляд на акции компании: привлекательная оценка в 4.8x EV/EBITDA и 9.7x P/E 2024п, учитывая рост продаж и прибыли, а также дивиденды", - пишут аналитики инвесткомпании.

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