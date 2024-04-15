"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $81,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Наша оценка рассчитана по средневзвешенному "апсайду" компаний, входящих в фонд, на основе данных Refinitiv", - отмечает эксперт инвесткомпании.

"Основным риском для ETF остается снижение темпов роста потребительских расходов на фоне устойчиво высокой инфляции. Индекс потребительских цен в США четвертый месяц подряд превышает прогнозы, а базовая инфляция стабилизировалась около 4%. Высокий уровень инфляции может вынудить ФРС принять более решительные меры, чем ожидают участники рынка, что, в свою очередь, продолжит оказывать давление на экономику в целом и на потребительский сектор в частности", - указывает Иванов.

The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund - инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс Consumer Staples Select Sector Index. Эмитент стремится обеспечить экспозицию компаний из сектора основных потребительских товаров: дистрибуция и розничная торговля, товары для дома, продукты питания, напитки, табак и средства личной гигиены.

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