Диапазон 93-94,5 руб./$1 сохранит актуальность в начале недели - ПСБ

Диапазон 93-94,5 руб./$1 сохранит актуальность в начале недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курсы доллара и юаня завершили неделю на уровне 93,43 руб. и 12,86 руб. соответственно, за неделю российский рубль потерял по отношению к ним около 1%, - констатирует эксперт. - Умеренное давление на рубль в целом выглядит естественным для первой половины месяца, периода более дозированных продаж со стороны экспортеров. Отчасти ослабление рубля объясняется и ухудшением с середины недели внешнего фона, с заметным откатом индексов развитых стран и неспособностью котировок нефти Brent закрепиться выше $90/барр.".

Отдаленность налогового периода, способная сдерживать предложение валюты со стороны экспортеров, и текущая безыдейность на рынке нефти дают эксперту банка основания ожидать сохранения давления на рубль. "Скорее, умеренного, - подчеркивает Локтюхов. - Учитывая отсутствие новостного негатива и сезонные факторы, способствующие ослаблению спроса со стороны импорта и потенциал повышения продаж экспортной выручки, в том числе и в налоговых целях, сильного потенциала ослабления рубля по-прежнему не вижу. Жду, что в ближайшие дни диапазон 93-94,5 руб./$1 сохранит свою актуальность".

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