"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NVIDIA Corp. с целевой ценой $911,4 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста всего на 0,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"NVIDIA стала главным бенефициаром "хайпа" вокруг искусственного интеллекта и испытывает ажиотажный спрос на свои решения для ИИ, - пишет аналитик Игорь Дододов. - По прогнозам, глобальный рынок ИИ будет расти в среднем на 36% в год в период до 2030 года, и мы ожидаем, что NVIDIA останется главным бенефициаром данной тенденции, учитывая ее текущее лидерство в области чипов для ИИ. На таком фоне повышенные мультипликаторы акций компании представляются в целом оправданными. В то же время после сильного роста в этом году данные бумаги оказались близки к своей справедливой оценке, и потенциал их дальнейшего укрепления выглядит уже ограниченным".

NVIDIA - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей, начиная от компьютерных игр и заканчивая облачными услугами и автопилотированием.

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