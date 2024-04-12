.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NVIDIA
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 апреля 2024 года 18:30
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NVIDIA
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NVIDIA Corp. с целевой ценой $911,4 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста всего на 0,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "NVIDIA стала главным бенефициаром "хайпа" вокруг искусственного интеллекта и испытывает ажиотажный спрос на свои решения для ИИ, - пишет аналитик Игорь Дододов. - По прогнозам, глобальный рынок ИИ будет расти в среднем на 36% в год в период до 2030 года, и мы ожидаем, что NVIDIA останется главным бенефициаром данной тенденции, учитывая ее текущее лидерство в области чипов для ИИ. На таком фоне повышенные мультипликаторы акций компании представляются в целом оправданными. В то же время после сильного роста в этом году данные бумаги оказались близки к своей справедливой оценке, и потенциал их дальнейшего укрепления выглядит уже ограниченным". NVIDIA - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей, начиная от компьютерных игр и заканчивая облачными услугами и автопилотированием. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-NVIDIA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
12 апреля 2024 года 19:02
Вероятно движение индекса Мосбиржи к уровням выше 3500 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбнка (ПСБ). "Российский рынок на уходящей неделе выглядел крайне неплохо: индекс Мосбиржи старается закрепиться выше 3450 пунктов, обновляя максимумы с февраля 2022 года, - пишут... читать дальше
.12 апреля 2024 года 17:31
"Тинькофф Инвестиции" повысили рейтинг бумаг HeadHunter до 4400 руб. за расписку, понизив при этом рейтинг до "держать", сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Фундаментально нам нравятся расписки HeadHunter, - пишет эксперт. - Компания обладает хорошим потенциалом для... читать дальше
.12 апреля 2024 года 17:01
Бумаги Globaltrans привлекательны для долгосрочных инвестиций, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Российский логистический оператор Globaltrans занимает одно из ведущих мест в грузовых железнодорожных перевозках на территории России и стран СНГ, - отмечается в комментарии... читать дальше
.12 апреля 2024 года 16:31
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 5170-5240 пунктов при повышенной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Волатильность в ходе предстоящих торгов будет повышенной в ожидании публикации квартальных отчетов крупных банков:... читать дальше
.12 апреля 2024 года 16:00
Цена золота технически нацелена на отметку $243 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко. "Цена на золото достигла своего нового исторического максимума и протестировала отметку $2400/унц., - пишет эксперт. - Американская инфляция предложения (PPI) вчера... читать дальше
.12 апреля 2024 года 15:01
Позиции рубля могут укрепиться во 2 квартале 2024 года, полагают аналитики Росбанка. "Оценка платежного баланса за март превзошла ожидания: профицит счета текущих операций (СТО) достиг $13,4 млрд ($4,3 млрд/мес. в январе - феврале), профицит торгового баланса товаров и услуг вырос до $14,8 млрд... читать дальше
.12 апреля 2024 года 14:36
Индекс Мосбиржи сохраняет предпосылки для движения к уровню 3500-3550 пунктов, индекс РТС тяготеет к отметке 1180-1200 пунктов, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Российский рынок акций в середине апреля сохраняет предпосылки для развития бычьего... читать дальше
.12 апреля 2024 года 14:00
Начало снижения ключевой ставки Банка России вероятно не раньше июля текущего года, прогноз на конец 2024 года - уровень 14% годовых, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова. "Итоговая статистика по инфляции за март подтвердила позитивные ожидания, сформированные на... читать дальше
.12 апреля 2024 года 13:37
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку бумаг "МТС", сообщается в обзоре аналитиков. "МТС банк официально объявил о проведении IPO обыкновенных акций на Московской бирже. Компания предложит акции в рамках эмиссии новых бумаг. Привлеченные средства будут направлены на реализацию... читать дальше
.12 апреля 2024 года 13:15
Доходности рублевых гособлигаций с постоянным доходом сохраняют пространство для роста, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Минфин РФ 10 апреля провел очередной аукцион по размещению гособлигаций. Было предложено два выпуска "бондов" с постоянным доходом (ОФЗ-ПД). Спрос на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.