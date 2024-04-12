Пара рубль/доллар, скорее всего, останется в диапазоне 91-95 руб./$1 во второй половине апреля - ПСБ

Пара рубль/доллар, скорее всего, останется в диапазоне 91-95 руб./$1 во второй половине апреля, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"На завершающейся неделе рубль ослабел к основным валютам, - отмечают аналитики. - Курс доллара поднялся в зону 93-93,5 руб./$1 и даже пытался пойти выше, обновив максимумы с ноября, юань - тяготел к росту к отметке 13 руб. Ключевым негативным фактором для российской валюты выступало невысокое предложение со стороны экспортеров, которые мы связываем с отдаленностью следующего налогового периода. Вместе с тем и внешние факторы играли против рубля, усилив спекулятивный спрос на валюты. Дальнейший потенциал ослабления рубля выглядит уже ограниченным. Апрель - сезонно неплохой месяц для рубля ввиду профицита торгового баланса, также цены на нефть остаются высокими и, скорее, пойдут выше; экспортеры во второй половине месяца, ввиду приближения увеличенных налоговых выплат, нарастят продажи. Ждем, что доллар останется в диапазоне 91-95 руб./$1, к концу месяца тяготея к возврату в его нижнюю половину".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.