S&P 500, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 5170-5240п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 5170-5240 пунктов при повышенной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Волатильность в ходе предстоящих торгов будет повышенной в ожидании публикации квартальных отчетов крупных банков: JPMorgan, Wells Fargo, Citi. - отмечает эксперт. - Особое внимание будет уделено прогнозам корпораций в отношении чистого процентного дохода и резервов с учетом более позднего, чем изначально ожидалось, срока снижения ставки. В консенсус закладывается сокращение чистого процентного дохода из-за вялого спроса на кредиты и по-прежнему высокой стоимости фондирования. Публикуемые сегодня данные настроений потребителей дадут дополнительные сигналы в отношении инфляционных ожиданий. Баланс рисков оцениваем как положительный. Наш ориентир для S&P 500 - диапазон 5170-5240 пунктов (от -0,5% до +0,8% к уровням вчерашнего закрытия)".

"С технической точки зрения S&P 500 удалось отскочить от зоны 5140-5150 пунктов после трех попыток "медведей" пробить ее, - указывает Кононов. - Теперь эта область выделяется на графике как сильная зона краткосрочной поддержки. Примечательно, что пробой восходящего канала, в котором бенчмарк находился почти пять месяцев, не привел к продолжению падения. Это увеличивает шансы на то, что, даже если коррекционное движение продолжится, оно будет носить характер консолидации, а не выраженной просадки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.