Рубль, скорее всего, будет плавно ослабевать до 95 руб./$1 на горизонте года - "БКС МИ"

Рубль, скорее всего, будет плавно ослабевать до 95 руб./$1 на горизонте года, говорится в валютной стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") на 2 квартал 2024 года.

"Мы не ожидаем резкого снижения курса рубля. Как минимум, до конца первого полугодия продажи валюты ЦБ будут превышать покупки валюты со стороны Минфина, - прогнозируют эксперты. - В апреле требование по обязательной продаже валютной выручки, скорее всего, будут продлено на 6 месяцев. Жесткая ДКП со временем приведет к снижению внутреннего спроса: мы ждем, что это будет в конце 2К24. Кроме того, начало цикла снижения ставок ФРС ослабит доллар ко всем мировым валютам. В силу вышеперечисленных факторов мы не ожидаем резкого обесценения рубля, как в 2023 году. При этом совокупность негативных факторов перевешивает позитивные, поэтому рубль будет плавно ослабевать как на горизонте квартала, так и года. Краткосрочный взгляд на квартал - курс 93,5 руб./$1. Долгосрочный взгляд на 12 месяцев - 95 руб./$1".

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