Позиции рубля могут укрепиться во 2К24 - Росбанк

Позиции рубля могут укрепиться во 2 квартале 2024 года, полагают аналитики Росбанка.

"Оценка платежного баланса за март превзошла ожидания: профицит счета текущих операций (СТО) достиг $13,4 млрд ($4,3 млрд/мес. в январе - феврале), профицит торгового баланса товаров и услуг вырос до $14,8 млрд (+$7,7 млрд к февралю), - отмечают эксперты. - Улучшение торгового баланса вызвано ростом экспорта (+$10,4 млрд в среднем к январю-февралю) и умеренной динамикой импорта (+$1,4 млрд). В итоге, профицит СТО в 1К24 достиг $22 млрд ($15,4 млрд в 1К23), а баланс внешней торговли вырос до $26,4 млрд ($23 млрд в 1К23). Даже с учетом повышенной оценки ошибок и пропусков (-$2,7 млрд) СТО 1К24 выглядит весьма сильным. Укрепление показателей экспорта и умеренный рост импорта (отдельного внимания заслуживает роль жесткой ДКП) могут укрепить структурную позицию рубля во 2К24".

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