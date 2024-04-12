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12 апреля 2024 года 15:01
Позиции рубля могут укрепиться во 2К24 - Росбанк
Позиции рубля могут укрепиться во 2 квартале 2024 года, полагают аналитики Росбанка. "Оценка платежного баланса за март превзошла ожидания: профицит счета текущих операций (СТО) достиг $13,4 млрд ($4,3 млрд/мес. в январе - феврале), профицит торгового баланса товаров и услуг вырос до $14,8 млрд (+$7,7 млрд к февралю), - отмечают эксперты. - Улучшение торгового баланса вызвано ростом экспорта (+$10,4 млрд в среднем к январю-февралю) и умеренной динамикой импорта (+$1,4 млрд). В итоге, профицит СТО в 1К24 достиг $22 млрд ($15,4 млрд в 1К23), а баланс внешней торговли вырос до $26,4 млрд ($23 млрд в 1К23). Даже с учетом повышенной оценки ошибок и пропусков (-$2,7 млрд) СТО 1К24 выглядит весьма сильным. Укрепление показателей экспорта и умеренный рост импорта (отдельного внимания заслуживает роль жесткой ДКП) могут укрепить структурную позицию рубля во 2К24". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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