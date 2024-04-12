Индекс Мосбиржи сохраняет предпосылки для движения к уровню 3500-3550пп - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи сохраняет предпосылки для движения к уровню 3500-3550 пунктов, индекс РТС тяготеет к отметке 1180-1200 пунктов, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Российский рынок акций в середине апреля сохраняет предпосылки для развития бычьего движения с ближайшими целями 3500 и 3550 пунктов по индексу Мосбиржи. На индекс РТС вновь негативно влияет более слабый рубль, который вернулся к многонедельным минимумам, но все еще ждет новостей об указе по обязательной продаже валютной выручки. При сдержанной динамике рубля РТС может стремиться к закреплению в районе 1180-1200 пунктов", - пишет эксперт.

Одним из основных факторов поддержи в РФ, по мнению Кожуховой, остаются дивидендные истории. В частности, объявления об итоговых дивидендах за 2023 год все еще ждут от Сбербанка, "МТС", "Ростелекома", "Сургутнефтегаза", "Башнефти", "Транснефти", "Роснефти", "Татнефти", "Магнита", Совкомбанка, "Селигдара".

"Мы также не исключаем выплат от "ММК", "Полюса" и "Газпрома", - отмечает аналитик. - Среди запланированных на следующую неделю событий можно отметить собрание акционеров "ЛСР" по уже рекомендованным дивидендам в размере 100 руб. на акцию (текущая доходность около 9%), закрытие реестра для получения первой части дивидендов "Группы Позитив" за 2023 год и операционные результаты X5 Retail Group за 1-й квартал 2024 года".

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