Начало снижения ставки ЦБР вероятно не раньше июля 2024г - ПСБ

Начало снижения ключевой ставки Банка России вероятно не раньше июля текущего года, прогноз на конец 2024 года - уровень 14% годовых, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

"Итоговая статистика по инфляции за март подтвердила позитивные ожидания, сформированные на основе недельных данных: месячный прирост инфляции снизился до 0,39% м/м (после 0,68% м/м в феврале). Базовая инфляция, характеризующая устойчивый инфляционный тренд, и вовсе показала минимальные уровни с 1К23. Годовой уровень инфляции остался на уровне 7,7% г/г за счет низкой базы начала прошлого года, - отмечает эксперт в обзоре. - Инфляционная картина обнадеживает. Базовая инфляция вернулась к таргету Банка России, что позволяет рассчитывать на смягчение риторики регулятора. 26 апреля ЦБ вряд ли снизит ставку, но может дать сигнал о ее снижении на следующих заседаниях. Снижение ставки ждем не раньше июля, при этом повысили прогноз ее уровня с 12% до 14% годовых на конец текущего года"

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