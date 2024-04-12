"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку бумаг "МТС", сообщается в обзоре аналитиков.

"МТС банк официально объявил о проведении IPO обыкновенных акций на Московской бирже. Компания предложит акции в рамках эмиссии новых бумаг. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование розничного бизнеса. Основной акционер, "МТС", не планирует продавать принадлежащие ему акции, и по итогам IPO эмитент должен сохранить контролирующую долю в капитале банка, - указывают эксперты. - Мы уже оценивали возможный эффект на "МТС" в отчете, он зависит от оценки банка. Однако новость в целом позитивна для котировок. Сохраняем позитивный взгляд на бумаги "МТС": они торгуются по 4,2x EV/EBITDA 2024п. Это привлекательный уровень, так как мы ждем хороших результатов за 2024 год и дивидендов за 2023 год (доходность - 12%)".

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