Доходности ОФЗ-ПД сохраняют пространство для роста - Freedom Finance Global

Доходности рублевых гособлигаций с постоянным доходом сохраняют пространство для роста, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Минфин РФ 10 апреля провел очередной аукцион по размещению гособлигаций. Было предложено два выпуска "бондов" с постоянным доходом (ОФЗ-ПД). Спрос на этот тип долговых обязательств в последние месяцы регулярно превышал предложение, доходность несколько раз обновляла максимумы, констатирует эксперт в материале.

Спрос на ОФЗ-ПД серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года составил 99,86 млрд руб. при предложении 50,71 млрд. Средневзвешенная доходность составила 13,74% годовых, а выручка от размещения - 45,30 млрд руб.

ОФЗ-ПД серии 26219 с дюрацией до 16 сентября 2026 года были предложены в объеме 20 млрд руб. при спросе 23,1 млрд. Средневзвешенная доходность была определена в 13,4% годовых, выручка от размещения составила всего 6,32 млрд руб., так как по приемлемым ценам удалось разместить эти облигации лишь на 7,03 млрд руб.

"Новые максимумы доходности и "коротких", и "длинных" ОФЗ-ПД сигнализируют о том, что рынок ждет длительного периода удержания Банком России высоких ставок. На этом фоне индекс российских гособлигаций RGBI продолжает снижение, способствуя повышению доходности ОФЗ. Это дает основание предположить, что на аукционах 17 и 24 апреля она вновь станет рекордной. Скорректировать ожидания инвестсообщества в отношении дальнейшего курса денежно-кредитной политики способны публикация статистики индекса цен производителей (PPI), а также еженедельные данные потребительской инфляции, которые выпускает Росстат. Если эти релизы укажут на замедление роста цен, это сможет остановить падение индекса RGBI и увеличение доходностей облигаций", - пишет Чернов в обзоре.

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