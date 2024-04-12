Бумаги Ozon оценены справедливо - "Финам"

Расписки Ozon оценены справедливо, рейтинг - "держать" с прогнозной стоимостью на уровне 3894 рублей за штуку на горизонте года, говорится в обзоре аналитика "Финама" Игната Иванова.

"Бумаги эмитента с начала года принесли инвесторам доходность в размере 35%, значительно превысив доходность рынка (+10%). Растущий рынок онлайн-торговли и агрессивная экспансия компании будут способствовать развитию бизнеса. Положительный взгляд на бизнес Ozon подтверждается сильными финансовыми результатами 2023 года. Однако опережающий рост котировок с начала 2024 года ограничивает их потенциал, - указывает эксперт. - Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам P/Sales и EV/Sales на 2024 год относительно компаний-аналогов из сектора электронной коммерции".

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