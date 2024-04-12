Freedom Finance Global сохраняет нейтральную оценку перспектив цены нефти

Freedom Finance Global сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок нефти, сообщается в комментарии старшего аналитика Сергей Пигарев.

"Предполагаем, что в апреле и мае фактор сезонности будет играть против роста котировок "черного золота". Окончание отопительного сезона негативно отразится на спросе на нефтепродукты. Тем не менее в краткосрочной перспективе поддержку ценам может оказать напряженность на Ближнем Востоке", - отмечает эксперт.

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