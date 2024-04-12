"Финам" открыл торговую идею: покупать акции FedEx с целью $290,3

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции FedEx Corp. с целью $290,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,7%, стоп-приказ: $263, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент опубликовал отчетность 21 марта, показав выручку на 1,15% ниже ожиданий, а прибыль - на 11,53% выше ожиданий. После отчетности торги открылись с "гэпом" вверх, сейчас произошел локальный откат. Западные инвестдома положительно смотрят на акции компании, учитывая инициативы по снижению затрат, а также возможное возвращение объемов грузоперевозок", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки откатываются к локальному уровню. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже, а "тейк-профит" - около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $263 риск на портфель составит 0,33%", - указывают в "Финаме".

FedEx Corp. - американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.

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