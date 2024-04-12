"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 35,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целью 35,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 30,17 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"За прошедший год привилегированные акции "Сургутнефтегаза" стали одними из лидеров сектора на фоне ожидания рекордных дивидендов за 2023 год из-за ослабления рубля. В то же время следующие выплаты даже в сценарии умеренного ослабления рубля выглядят нейтральными по меркам сектора, а неопределенность относительно их размера остается высокой, что ограничивает потенциал "префов" после дивидендного "гэпа". При этом обыкновенные акции торгуются с рекордным дисконтом к привилегированным и оценены практически максимально дешево относительно возросшего объема кубышки, что, на наш взгляд, является неоправданным", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 30,17 руб. риск на портфель составит 0,30%", - указывают в "Финаме".

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