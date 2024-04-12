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12 апреля 2024 года 11:39
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 35,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целью 35,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 30,17 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "За прошедший год привилегированные акции "Сургутнефтегаза" стали одними из лидеров сектора на фоне ожидания рекордных дивидендов за 2023 год из-за ослабления рубля. В то же время следующие выплаты даже в сценарии умеренного ослабления рубля выглядят нейтральными по меркам сектора, а неопределенность относительно их размера остается высокой, что ограничивает потенциал "префов" после дивидендного "гэпа". При этом обыкновенные акции торгуются с рекордным дисконтом к привилегированным и оценены практически максимально дешево относительно возросшего объема кубышки, что, на наш взгляд, является неоправданным", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 30,17 руб. риск на портфель составит 0,30%", - указывают в "Финаме". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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