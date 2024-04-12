Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика:

- Индекс уверенности потребителей от Мичиганского университета в апреле;

- Ежемесячный отчет МЭА;

- Статистика международной торговли Китая за март.

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