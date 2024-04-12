Вероятны новые попытки роста индекса Мосбиржи к 3500п - ПСБ

Вероятны новые попытки развития подъема индекса Мосбиржи в направлении 3500 пунктов на торгах в пятницу, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Мы по-прежнему хорошо смотрим на рынок акций, ждем новых попыток индекса Мосбиржи перейти в зону 3450-3500 пунктов. Охлаждение четверга считаем временным, - указывает эксперт. - В пятницу в центре внимания из внутренних событий будет совет директоров "АЛРОСА", на котором компания может определиться с размером дивидендов за 2023 год".

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