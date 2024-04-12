Потенциал роста индекса Мосбиржи во 2К24 составляет 7% - Freedom Finance Global

Вероятен рост индекса Мосбиржи на 7% от текущего уровня во втором квартале 2024 года, в район 3685 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"В России начинается сезон выплаты дивидендов, что поддерживает спрос на бумаги компаний, объявивших о распределении своих прибылей среди акционеров. Пик дивидендного сезона приходится на май и июнь, после чего акции пойдут вниз ввиду закрытия реестров на получение выплат. Это будет означать коррекцию на российском фондовом рынке в целом. В мае реестры на получение дивидендов закроют "ЛУКОЙЛ", "НЛМК" и "Московская биржа", бумаги которых имеют большие доли в рублевом индексе. В июне отсечки пройдут у другой группы биржевых "тяжеловесов", среди которых "МТС", Сбербанк, "Роснефть", "Полюс". На этом фоне в текущем квартале мы прогнозируем рост индекса Мосбиржи в район 3685 пунктов с дальнейшим переходом в коррекцию".

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