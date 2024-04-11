"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 227,5 руб

"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 227,5 рубля за штуку, открытую 6 марта 2024 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"После рекомендации 10 апреля советом директоров эмитента размера дивидендов, акции компании пошли в рост, прибавляя в моменте до 6%. Бумаги достигли целевого ориентира, установленного в марте, преодолев его. Мы закрываем идею в бумагах "НЛМК" с доходностью 11,2%", - указывают эксперты.

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