Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций НОВАТЭКа на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"НОВАТЭК" опубликовал предварительные операционные показатели за 1К24, которые мы оцениваем как нейтральные для акций компании, - отмечают эксперты инвестбанка. - Добыча природного газа с учетом СП умеренно выросла, на 1% г/г до 21,1 млрд м3, а общие продажи газа снизились на 4% г/г до 21,5 млрд м3. Авария в Усть-Луге привела к уменьшению объема переработки газового конденсата на 23% г/г до 1,4 млн т. В то же время продажи жидких углеводородов выросли на 11% г/г до 4,3 млн т, с аналогичным высоким темпом роста добычи в сегменте. Динамика в сегменте газа оказалась слабо выраженной, а сокращение объемов переработки газового конденсата не сказалось на объемах продажи ЖУВ. По-видимому, газовый конденсат был реализован без направления на перерабатывающие мощности Усть-Луги. Сильным драйвером для акций "НОВАТЭКа" могут стать новости о начале коммерческих отгрузок СПГ с проекта "Арктик СПГ-2".

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