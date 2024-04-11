Снижение ставки ЦБР, скорее всего, начнется летом 2024г - "Солид Брокер"

Снижение ключевой ставки Банка России, скорее всего, начнется летом текущего года, сообщается в обзоре аналитиков "Солид Брокер".

"Потребительская инфляция в марте 2024 года замедлилась до 0,39% м/м, год к году изменение цен составило 7,72%. По сути, инфляция в последние месяцы не меняется, ее темпы находятся практически на одном уровне. Отметим также, что на выступлении в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что пик инфляции в РФ уже позади - показатель роста цен в пересчете на год был двузначным с июля до ноября 2023 года. В декабре 2023-январе 2024 года он замедлился до уровня около 6%. Пока снижению ключевой ставки, по логике ЦБ, препятствует в том числе заметный рост бюджетных расходов. Но тут надо сказать, что государство в первом квартале сильно авансировало бюджетные расходы, поэтому эффект на инфляцию еще будет продолжаться какое-то время. К тому же экономика сейчас находится на подъеме, а темпы роста ВВП выше ожидаемых, - пишут эксперты в материале. - Если ранее мы предполагали, что будет снижение ставки уже в апреле, то теперь склоняемся к тому, что снижение будет, скорее всего, летом".

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