"Финам" присвоил рейтинг "держать" "префам" Сургутнефтегаза

"Финам" присвоил рейтинг "держать" привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" с прогнозной стоимостью на уровне 51,1 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Инвесткомпания также повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" c 32,2 рубля до 37,2 рубля на горизонте года, сохранив рейтинг "покупать" для них.

"Привилегированные акции эмитента за прошедший год стали одними из лидеров сектора на фоне ожидания рекордных дивидендов за 2023 год из-за ослабления рубля. В то же время следующие выплаты даже в сценарии умеренного ослабления рубля выглядят нейтральными по меркам сектора, а неопределенность относительно их размера остается высокой, что ограничивает потенциал "префов" после дивидендного "гэпа", - пишет эксперт в обзоре. - При этом обыкновенные акции торгуются с рекордным дисконтом к привилегированным и оценены практически максимально дешево относительно возросшего объема "кубышки", что, на наш взгляд, является неоправданным".

"Сургутнефтегаз" - четвертая по объему добычи нефтяная компания в Российской Федерации. Основные направления деятельности: нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация.

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