"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ММК с целью 65 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") с целью 65 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,54%, стоп-приказ: 55,39 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Рост чистой прибыли по итогам 2023 года на 68,2%, включение в базу расчета Индекса голубых фишек Московской биржи и ожидания возобновления дивидендных выплат, по мнению аналитиков, являются хорошими факторами роста.

"С технической очки зрения котировки консолидируются на уровне сопротивления 58,385 руб. Закрепление за ним даст сигнал к продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 55,39 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск - 2,21", - указывают эксперты "Финама".

"Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

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