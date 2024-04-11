Реализация инфляционных рисков не подтолкнет ЦБ РФ к повышению ставки в апреле - Альфа-банк

Реализация инфляционных рисков не подтолкнет ЦБ РФ к повышению ключевой ставки на апрельском заседании, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Росстат сообщил об инфляции на уровне 0,39% м/м за март; в результате инфляция в годовом выражении составила 7,7% г/г, как и в феврале. После некоторой позитивной динамики в марте инфляция в начале апреля ускорилась - за 2-8 апреля рост цен составил 0,16% н/н после 0,10% н/н неделей ранее. Такая динамика обусловлена ускорением инфляции как в продовольственном, так и в непродовольственном сегментах, включая рост цен на бензин (0,16% н/н после 0,04% н/н). Однако реализация инфляционных рисков не подтолкнет ЦБ РФ к повышению ключевой ставки, а просто отложит ее снижение, поэтому мы подтверждаем наш прогноз ключевой ставки на уровне 16% на заседании по процентной ставке 26 апреля", - пишет эксперт.

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