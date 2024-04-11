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11 апреля 2024 года 12:27
НЛМК остается фаворитом в секторе черной металлургии - инвестбанк "Синара"
"НЛМК" остается фаворитом в секторе черной металлургии, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Дмитрия Смолина. "Совет директоров "НЛМК" рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 25,43 руб. на акцию. По текущим котировкам (226 руб.) дивидендная доходность составит 11,3%, - отмечает эксперт. - Рекомендация оказалась немного ниже нашей оценки (28 руб. на акцию), но вписывается в консенсус-диапазон (25-26 руб.). Хотя компания еще не публиковала отчетность за 2П23 по МСФО, рекомендация, как мы полагаем, соответствует распределению на дивиденды всей суммы свободного денежного потока, что нам представляется благоприятным для акционеров решением. НЛМК остается нашим фаворитом в черной металлургии, и возобновление выплаты дивидендов должно положительно повлиять на котировки". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЛМК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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