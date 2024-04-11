"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций Henderson с целевой ценой 880 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 19% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Henderson объявила о росте выручки в марте на 36% г/г. Это предварительные данные, а детальные операционные показатели за март компания планирует раскрыть 25 апреля. За весь 1К24 выручка выросла на 35% г/г. Выручка в марте продолжила расти высокими темпами, и рост за 1К24 превышает наш прогноз роста на 2024 год. У нас позитивный взгляд на акции компании на 12 месяцев вперед: привлекательная оценка в 4.7x EV/EBITDA и 9.5x P/E 2024п на фоне прогнозируемого роста продаж и прибыли, а также выплаты дивидендов", - пишет аналитик Мария Суханова.

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