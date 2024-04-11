Рубль может краткосрочно ослабеть до 94 руб./$1 - банк "Санкт Петербург"

Рубль может краткосрочно ослабеть до 94 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт Петербург".

"Курс USD/RUB в четверг находится у 93,8 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. На время курс сейчас может превышать 94 руб./$1, но у него есть потенциал вернуться в сторону 93 руб./$1 во второй половине месяца", - пишут аналитики.

Нефтяные цены смогли в среду вырасти, котировки прибавили даже на фоне существенного укрепления доллара и данных от Минэнерго США о максимальном с начала февраля недельном росте запасов нефти, отмечают далее эксперты. Поддержку ценам оказал очередной виток нарастания геополитического напряжения. В четверг фьючерсы Brent торгуются у $90,4/барр. На дальнейшую динамику котировок повлияет месячный отчет по рынку нефти от ОПЕК. В целом риски повторного движения ниже $90/барр. остаются, уверены в банке.

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