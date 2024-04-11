Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает целевую цену акций "НЛМК" на уровне 255 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков банка.

"НЛМК" в среду, вслед за "Северсталью", объявил о возврате к выплате дивидендов: совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 25,43 руб. на акцию, - отмечают эксперты. - Дата закрытия реестра акционеров, дающего право на получение дивидендов, будет составлен 27 мая. Акции "НЛМК" на этой новости взлетели в среду более чем на 4%.Новость позитивная, возвращающая акции "НЛМК" в число дивидендных историй и способствующая реализации фундаментального потенциала роста котировок. Отметим, что сами по себе дивиденды за 2023 год выглядят неплохо -дивидендная доходность, исходя из текущих котировок, составляет 11,3%. Учитывая крепкий бизнес компании, мы рассчитываем на возврат "НЛМК" и к промежуточным выплатам. По нашим оценкам, дивиденды за 1 квартал, если компания примет соответствующее решение, могут составить еще около 7-7,5 руб.".

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