Рубль в четверг может восстановиться до 93 руб./$1 - SberCIB

Рубль в четверг может восстановиться до 93 руб./$1, если экспортеры активизируют продажи иностранной валюты, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль подешевел в среду до 93,5 руб./$1 из-за глобального укрепления доллара. Последнее связано с публикацией данных по инфляции, которая оказалась выше ожиданий. В четверг рубль может восстановиться до 93 руб./$1, если экспортеры активизируют продажи иностранной валюты", - пишут эксперты.

Brent в среду подорожала на $1,06 до $90,48 за баррель. Цены на нефть выросли после сообщений о том, что США и их союзники считают неизбежным ответный удар Ирана по объектам в Израиле. По прогнозам аналитиков SberCIB, сегодня Brent может торговаться в диапазоне $90-91 за баррель.

"В среду на аукционах ОФЗ объем размещения вновь оказался неплохим, однако доходности на первичном рынке снова выросли, - отмечают далее эксперты. - При этом на вторичном рынке существенных изменений не было. Мы ожидаем, что в четверг котировки ОФЗ-ПД будут стабильны".

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