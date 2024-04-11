Ближайший ориентир для пары рубль/доллар - 92,5 руб./$1 - БКС Экспресс

Ближайшим ориентиром для пары рубль/доллар выступает отметка 92,5 руб./$1, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Риск технического подъема доллара на верхнюю границу полугодового боковика 93,5 руб./$1 резко возрос после закрепления над 92,5 руб./$1 и выхода к 93 руб./$1. Сегодня утром доллар уже отметился над 93,65. Тем не менее превышение планки можно отнести к локальной волатильности инструмента, вероятность отбоя доллара от многомесячного уровня вниз и возврата в привычный боковик оценивается высокой. Ориентиром вниз по доллару пока значится поддержка на 92,5 руб./$1", - пишет аналитик.

По мнению Зельцера, на стороне рубля имеются фундаментальные факторы, призванные снизить спрос на валюту за счет высоких ставок фондирования ЦБ, и повысить предложение валюты на рынке благодаря введенным прошлой осенью нормативам репатриации выручки экспортеров. Оба фактора со стороны спроса и предложения валют играют за рубль и наверняка будут актуальны в ближайшие месяцы, уверен эксперт.

"Поддержку рублю должен оказывать и сырьевой рынок - цены энергоносителей и металлов взлетали на многомесячные и исторические максимумы, правда, позитивный эффект на валюту страны-экспортера ощущается не сразу, - отмечает далее стратег БКС. - Есть временной лаг между отгрузкой товара и фактической оплатой, он может достигать и квартала. А еще в конце месяца будет высокий налоговый период. Очевидно, что корпорации не откладывают свои обязательства на последний день, и это дополнительный перспективный фактор расширенного предложения валюты на рынке и поддержки рубля. Тем самым на фоне актуальных вводных опасаться девальвации нацвалюты преждевременно".

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