Акции Delta Air lines остаются привлекательными для покупок - Freedom Finance Global

Акции Delta Air lines остаются привлекательными для инвестиций, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Сергея Глинянова.

"Квартальный отчет эмитента показал уверенный результат, что с учетом текущего положения дел в авиаотрасли поддерживает интерес к акциям крупных авиаперевозчиков. Оценки акции выглядят все еще привлекательно, - отмечает эксперт. - Менеджмент компании планирует продолжение сильного тренда во втором квартале 2024 года, представив свой прогноз по EPS в диапазоне $2,2-2,5. В то же время нижняя граница значительно выше нижней границы оценки аналитиков. Операционная маржа хоть и ожидается менее прошлогодней, однако это все еще двузначное число в диапазоне 14-15%. Сильный спрос будет поддержан в том числе проведением Олимпийских игр во Франции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.