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10 апреля 2024 года 16:39
Росбанк ожидает снижение ставки ЦБР до 12% к концу 2024г и до 9% к концу 2025г
Росбанк ожидает снижение ключевой ставки Банка России до 12% к концу 2024 года и до 9% к концу 2025 года, говорится в комментарии директора офиса рыночных исследований и стратегии банка Евгения Кошелева. Однако, как отмечает эксперт, "все больше сигналов поступает о том, что ставка может оказаться чуть выше в эти даты". "Более того, открытым остается вопрос о "сходимости" ставки к интервалу 6-7% в среднесрочном горизонте (2026 год и далее) - при неизменной геополитической обстановке этот ориентир, возможно, окажется заниженным", - пишет он. Ключевая ставка, указывает Кошелев, "лишь инструмент балансирования внутреннего спроса, инфляционных процессов и премии за различные риски, связанные с размещением активов в рублях". Любой дополнительный шок будет понижать готовность регулятора смягчать процентную политику, полагает он. По его оценкам, жесткость денежно-кредитной политики в текущем цикле будет оставаться повышенной в связи с рекордным оптимизмом бизнеса - ключевые отрасли полагаются на устойчивый спрос (и ожидают его сохранности), что позволяет переносить ценовые и неценовые шоки на конечного потребителя. "Отсюда следует замедленное действие трансмиссионного механизма и преобладание проинфляционных рисков и повышенных инфляционных ожиданий. По этой причине прогноз инфляции на уровне 5,3% г/г (или 6,9% в среднем в течение 2024 года) - это оптимистичная оценка возможной развилки сценариев", - пишет Кошелев. Экономический рост после бурного 2023 года (3,6%) может замедлиться до 2%, прогнозирует эксперт. Как он отмечает, в структуре ВВП значимый вклад остается за потреблением домохозяйств, поэтому факторы, определяющие их поведение, будут весьма важны. "Мы исходим из предпосылки о том, что рост доходов и занятости населения позволят сохранить положительную динамику конечного спроса (+1,7% г/г), не нарушая склонности к сбережениям на фоне высоких процентных ставок. Отдельный аспект - это последующая динамика сбережений (и их трансформация в другие активы) - по мере смягчения политики Банком России, и здесь возможен повышенный консерватизм регулятора", - говорится в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АНАЛИТИКИ-МАКРОПРОГНОЗЫ
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