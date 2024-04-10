SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Группы Позитив

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций "Группы Позитив" с прогнозной стоимостью 3284 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в материале старшего аналитика Максима Кондратьева и аналитика Дмитрия Трошина.

"Эмитент опубликовал отчетность за 2023 год по МСФО, провел "День инвестора" и объявил о выплате дополнительных дивидендов за 2023 год в размере 3,4 млрд рублей (теперь инвесторы могут рассчитывать на получение в совокупности 99,19 рублей на акцию при доходности 3,6%. Реестр акционеров для получения выплат будет закрыт 24 мая). Основные финансовые показатели оказались близки к предварительным данным компании, так что сюрпризов не было", - отмечают эксперты.

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