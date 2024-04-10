Актуальный диапазон котировок нефти - $90-95/барр. - ПСБ

Актуальным диапазоном для котировок нефти марки Brent является $90-95 за баррель, сантимент на рынке положительный, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"После достижения на прошлой неделе практически $92 за баррель, цены на нефть марки Brent чуть скорректировались. При этом сантимент на рынке нефти складывается положительно. Во-первых, отраслевые эксперты МЭА, ОПЕК, Минэнерго США еще в прошлом месяце пересмотрели вверх прогнозы по мировому спросу на нефть на текущий год. Во вторник же Минэнерго США ретроспективно, почти на 0,8 млн барр./день, пересмотрело прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2022 году, за счет чего выросли оценки 2023-2025 годов. Ждем обновленных отчетов от ОПЕК и МЭА на неделе. Во-вторых, близится автомобильный сезон, НПЗ вышли из простоя после ремонтных работ, ожидается всплеск внутреннего потребления, - указывает аналитик в обзоре. - В-третьих, за счет ОПЕК+ мировой рынок нефти дефицитен по предложению, несмотря на продолжающийся рост добычи в Штатах. Геополитическая ситуация также продолжает влиять на котировки, пусть и опосредованно, но "премию" мы оцениваем примерно в $5 за баррель. Считаем, что для нефти марки Brent актуальным диапазоном является $90-95 за баррель".

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