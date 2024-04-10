"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку бумаг Сбербанка и Etalon, сообщается в обзоре аналитиков.

"Сбербанк выпустил пресс-релиз с сокращенными результатами за март и 1К24 по РСБУ. Рост кредитования замедлился на фоне более жесткой политики ЦБ, но рентабельность осталась высокой. Отмечаем повышенный рост операционных расходов и более высокую стоимость риска, но стоит учитывать разницу отчетности по РСБУ и МСФО, - отмечают эксперты. - Позитивный тренд сохраняется: чистая прибыль эмитента в марте достигла 128,5 млрд руб. (+6,7% м/м, +2,6% г/г) с рентабельностью капитала 22,5%. Подтверждаем позитивный взгляд на бумагу, которая торгуется с P/BV 2024п 0,9x и P/E 2024п 4,3x, ниже среднеисторического уровня в 5,9х".

"Etalon во вторник опубликовал неаудированные операционные результаты за 1К24 на основе управленческой отчетности. Компания показала сильные результаты: несмотря на рост процентных ставок, спрос на жилье не снижается. Хорошая операционная отчетность подтверждает наш позитивный взгляд на бумаги эмитента. Они торгуются с мультипликатором P/E 3,6x 2024п - дисконт к среднеисторическому уровню составляет 6,0х", - указывают аналитики инвесткомпании.

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