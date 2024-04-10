Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для бумаг Etalon

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для бумаг Etalon, сообщается в комментарии старшего аналитика Марии Лукиной.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за 1К24. Сильный рост продаж в натуральном выражении связан с увеличением продаж в Москве на 201% г/г, в Санкт Петербурге - на 157% г/г, в других регионах - на 104% г/г. Благодаря этой динамике и росту средней стоимости квадратного метра на 19% г/г (+11% к/к) компании удалось выйти на рекордные продажи на уровне 41 млрд руб. Средняя стоимость квадратного метра прибавила 23% в Москве и области, 26% в регионах и снизилась на 20% в Санкт-Петербурге. В структуре продаж регионы все более значимы: компания продолжает делать ставку на их развитие, - отмечает эксперт. - Росту спроса также способствовало увеличение доли продаж с рассрочкой платежа до сдачи объекта, что частично заменило продажи с ипотекой. 25%-ная доля ипотечных сделок в продажах оказалась ниже показателей за 1К23 и 4К23 (47% и 51% соответственно). Отчетность мы расцениваем позитивно".

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