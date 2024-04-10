Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг" держать" для бумаг Positive Technologies

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг" держать" для бумаг Positive Technologies, сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Итоговые финансовые результаты эмитента за 2023 год по МСФО в целом соответствуют ранее опубликованным предварительным цифрам, незначительно превышая их в отдельных случаях. Отчетность отражает быстрое развитие бизнеса и ведущее положение компании на растущем рынке российских решений в области кибербезопасности. В то же время мы считаем, что перспективы компании уже отражены в текущих котировках после их 39%-го роста с начала текущего года, и подтверждаем рейтинг "держать" по бумагам. Рекомендованные дивиденды предполагают доходность около 1,8%", - указывает эксперт.

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