Риски тестирования уровней сопротивления на 93-93,5 руб./$1 остаются высокими - ПСБ

Риски тестирования курсом валютной пары доллар/рубль зоны сопротивления на верхней границе (93-93,5 руб./$1) текущего торгового диапазона на фоне невнятного внешнего фона пока остаются высокими, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

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