Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика:

- Индекс потребительских цен в США и России в марте;

- Протокол мартовского заседания ФРС США;

- Отчет об исполнении федерального бюджета в США;

- Еженедельные данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране.

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