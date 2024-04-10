ВЗГЛЯД Восстановление рынка ОФЗ затруднено стабильным предложением на аукционах Минфина - ПСБ

Восстановление рынка рублевых гособлигаций затруднено стабильным предложением бумаг на аукционах Минфина РФ, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Снижение котировок ОФЗ во вторник приостановилось, доходность индекса RGBI осталась без изменений на отметке 13,56% годовых. По характеру торгов можно судить, что инвесторы решили взять паузу в преддверии аукционов Минфина и данных по недельной инфляции (котировки на открытии были переставлены вверх, после чего в течение дня плавно снижались до уровня закрытия предыдущего дня), - отмечает эксперт. - В среду Минфин проведет размещение двух классических выпусков (2,5-летнего с лимитом 20 млрд руб. и 10-летнего без лимита), вернувшись к уже традиционной в текущем году набору предлагаемых бумаг".

"Накануне ЦБ РФ раскрыл, что в марте основными продавцами ОФЗ на вторичном рынке были СЗКО (40 млрд руб.), которые одновременно являлись и основными покупателями бумаг на аукционах (126 млрд руб.). Не исключаем, что одной из причин снижения котировок ОФЗ на вторичных торгах может быть открытие спекулятивных коротких позиций при закрытии их за счет покупки бумаг на аукционах. Кроме того, восстановление рынка затрудняется стабильным предложением бумаг на аукционах. По-прежнему рекомендуем сохранять фокус на флоатеры в своих портфелях", - пишет Грицкевич в материале банка.

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