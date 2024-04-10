Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Ford Motor с целью $15,3 за штуку" с горизонтом инвестирования два месяца. Цена входа: текущая рыночная, "стоп-лосс": $12,2, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Позднякова.

Ключевые аргументы эксперта в пользу идеи:

- объемы продаж и производства компании остаются стабильными;

- пересмотр стратегии сегмента электромобилей способствует росту свободного денежного потока эмитента.

Ford Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Северной Америке, занимающийся полным спектром операций от проектирования до реализации готовых автомобилей. Компания, основанная в 1903 году, входит в состав индекса S&P 500 и представлена во всех сегментах легковых автомобилей (от бюджетных моделей до коммерческого транспорта).

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