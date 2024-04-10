Диапазон 3400-3450п по индексу Мосбиржи может сохранить актуальность в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 3400-3450 пунктов в среду, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"По-прежнему пока не видим сильных рыночных рисков сценарию развития роста в апреле, ждем скорее постепенного улучшения спроса на российские акции", - отмечает эксперт в комментарии.

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