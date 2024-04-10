Индекс Мосбиржи сохраняет шансы на рост до 3470п в апреле - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи сохраняет шансы на подъем к 3470 пунктам в апреле после снятия перекупленности, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"После монотонного роста рынка и постоянного обновления двухлетних вершин случился скачок волатильности, индекс Мосбиржи резко откатил. Обороты торгов закономерно возросли - в бумагах из индекса наторговали более 93 млрд рублей. Участники рынка ищут подоплеку в сырьевых ценах, глобальных индексах, новостях. Все проще. Сильная перекупленность, важные технические преграды, высокая доля маржинальных длинных позиций и капитуляция игроков на понижение по "маржин-коллам" в моменте сместили баланс биржевого спроса и предложения, что и привело к активным распродажам бумаг", - указывает аналитик в обзоре.

Несмотря на быстрый спуск индекса, синхронного падения акций не было, констатирует Зельцер - значительное число "голубых фишек" закрылось в плюсе, некоторые в очень серьезном. "Это говорит лишь о коррекции рынка, а не о развороте глобальной восходящей тенденции - план не меняем, после окончания отката ожидается новая волна вверх, - отмечает он в материале. - При этом вверх рынок может рвануть в любой момент - ориентир до майских к 3470 пунктам по индексу Мосбиржи сохраняется, после снятия перекупленности уровень вполне достижим. В рамках года ждем выше 3650 пунктов. Там и фундаментальная стоимость рынка, и техническая цель на ширину покинутого полугодового боковика 3000-3300 пунктов. Тем самым, следуя тренду, наметившийся провал тактически целесообразнее выкупать".

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