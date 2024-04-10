"Финам" снизил рейтинг акций Freeport-McMoRan до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне $41,5 за штуку до конца текущего года, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева.

"Акции эмитента выросли в цене на фоне позитивной динамики котировок золота и меди, причем они заметно отклонились от нашего целевого ориентира. Между тем компания слабо отчиталась за 2023 год, показав падение чистой прибыли и сокращение свободного денежного потока. После последнего роста бумаги Freeport-McMoRan сейчас выглядит дороже других компаний отрасли по текущим и форвардным мультипликаторам. Наши оценки, сделанные в предыдущем обзоре по компании, по-прежнему в силе", - пишет эксперт.

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